Apple appelle à mettre à jour vos appareils, même les anciens iPhone

Une faille Zero Day touche d’anciens appareils Apple et la firme lance une mise à jour pour la corriger, même sur des modèles vieux de 10 ans.

Pas question de laisser le problème non résolu. La firme de Cupertino vient de lancer une novuelle mise à jour de sécurité sur l’iPhone 5S, près de 5 ans après la dernière version logicielle déployée. Le but est en fait de combler une faille de sécurité.

Cette dernière a été repérée par Clément Lecigne, ingénieur en sécuriité chez Google. Elle permet notamment aux hackers d’inciter les victimes à visiter un site web pour pirater plus amplement leur terminal, notamment en déployant des malwares dessus. Cette mise à jour est proposée sur au moins 14 produits différents, y compris donc les plus anciens comme : l’iPhone 5S, les iPhone 6 et 6 Plus, les iPad mini 2 et 3, l’iPod Touch 6e génération, mais aussi les MacBook Air, Mac Pro et MacBook Pro de 2013. .

Voici la liste des systèmes d’exploitation concernés :

iOS 12.5.7

iOS 15.7.3

iPadOS 15.7.3

macOS Big Sur 11.7.3

macOS Monterey 12.6.3

N’attendez pas de grande nouveauté logicielle sur cette nouvelle mise à jour qui est uniquement corrective.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox