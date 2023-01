Canal+ fait tester en avant-première une nouvelle version sur Freebox Révolution, Delta et mini 4K

L’univers Canal des Freebox Révolution, Delta (Devialet) et mini 4K va évoluer. Une version bêta est disponible.

“L’année 2023 annonce le retour du bêta-test avec Free”, Canal+ va une nouvelle fois faire évoluer son interface sur Freebox Révolution, mini 4K ou Delta, a-t-il indiqué ce 25 janvier. Les 50 premiers volontaires, abonnés Freebox et disposant d’une offre Canal+ peuvent à présent tester en avant-première la nouvelle version développée.

“Rejoignez l’aventure du bêta-test en vous inscrivant ICI et faites-nous part de vos analyses et recommandations”, a par ailleurs précisé l’assistance Canal. Reste à savoir à quoi ressemblera cette nouvelle refonte de l’Univers Canal disponible dans la rubrique “télévision” et nommé tout simplement “Canal+”. Cet espace donne accès à une toute autre interface TV appelée en son temps “nouvelle expérience”.

Celle-ci peut remplacer celle de Freebox TV sur les Freebox Révolution, Delta-Devialet, One ou mini 4K. En novembre dernier, la filiale de Vivendi y a ajouté une nouvelle fonction à savoir la possibilité de gérer un bouquet de chaînes favorites, pour ne pas avoir à zapper parmi les centaines de chaînes disponibles.

