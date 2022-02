Orange a choisi Nokia pour son coeur de réseau 5G dès 2023

La 5G d’Orange atteindra ses pleines capacités à partir de l’année prochaine, avec l’aide de l’équipementier finlandais.

Depuis le début de son déploiement en fin d’année 2020, la 5G opère sur un coeur de réseau 4G. Ce choix limitait ainsi les capacités de la nouvelle génération de téléphonie mobile, tant en terme de débit qu’en terme de latence par rapport à ses apports prévus. La raison était simple : il était nécessaire d’éviter la surcharge des réseaux 4G face à la croissance importante des usages de data mobile. Maintenant que la 5G commence à se déployer dans de nombreuses villes, Orange annonce passer à la vitesse supérieure en 2023.

Ainsi, la 5G dite “Stand Alone” (SA), opérant sur un coeur de réseau 5G sera déployée comme prévu à partir de 2023 en France par l’opérateur historique. Pour cela il faudra bien sûr des équipements spécifiques et Orange annonce aujourd’hui avoir choisi Nokia pour le coeur de réseau 5G en France. “2022 est une année de préparation, de tests et de déploiement permettant des lancements commerciaux à partir de 2023. Orange mobilise ses experts et met en place une usine d’intégration réseaux pour tester et valider les chaînes techniques ainsi que la performance des services de bout en bout et pour réaliser des tests avec des utilisateurs” annonce l’opérateur historique. Une extension du partenariat déjà signé avec l’opérateur en 2020 donc.

En plus de ce partenariat, l’opérateur annonce également faire équipe avec Oracle Communications pour la signalisation et le routage du coeur 5G pour tous les pays. Orange explique que pour les autres fonctions du réseau, notamment la radio, une mise à jour logicielle des équipements existants est prévue. Certains industriels peuvent déjà tester la 5G SA d’Orange dans des structures établies par le telco nommées Orange 5G Lab, mais aussi pour des clients B2B utilisant des solutions de réseaux privés mobiles d’Orange Business Services.

Qu’apporte la 5G Stand Alone ?

La 5G SA apporte des performances accrues en termes de débit montant pour l’utilisateur final et une latence plus faible. Pour les entreprises, elle répond au besoin de connectivité flexible, évolutive, fiable et sécurisée pour les usages en temps réel. Certains usages techniques sont déjà évoqués par Orange, comme la possibilité de découper virtuellement le réseau 5G, de prioriser certaines tranches pour des besoins spécifiques ou encore d’offrir différents niveaux de qualité et de sécurité.

Comme l’a rappelé Gregory Rabuel, patron de SFR, il y a peu, la 5G à l’heure actuelle présente une véritable évolution pour les entreprises. Si les abonnés grand public pourront bénéficier de débits plus importants et d’une latence très faible, les usages pour ces derniers devront encore être trouvés et développés.