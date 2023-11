Free Mobile enrichit à nouveau son offre Série Free, sans augmenter le prix

L’opérateur propose davantage de data sur son offre intermédiaire sans pour autant changer le prix de 12.99€/mois.

Après y avoir ajouté 10 Go de plus en août dernier, Free Mobile recommence et double la mise. Le forfait proposait auparavant une enveloppe de 120 Go pour 12.99€/mois mais depuis aujourd’hui, l’enveloppe est passée à 140 Go, en conservant le même tarif la première année. Une fois les 12 premiers mois passés, les abonnés basculeront sur l’offre Free Mobile à 19.99€/mois avec 250 Go en 5G.

Le Série Free conserve également la même enveloppe de roaming, soit 18 Go et ne propose qu’une connectivité 4G. Il a cependant déjà été enrichi il y a peu en devenant enfin compatible avec la VoWiFi et la VoLTE, une évolution réclamée de longue date par les abonnés.

Du côté de la concurrence, on peut noter que Red propose encore son offre black friday disponible uniquement jusqu’à ce soir, à 130 Go en 5G pour 13.99€/mois, tout comme Bouygues Telecom avec strictement la même formule. Sosh de son côté propose lui aussi un forfait 140 Go, cette fois en 5G, mais pour 20.99€/mois.

