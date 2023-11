Dès 2024, Google va fortement limiter les bloqueurs de publicités sur Chrome

En proposant un nouveau format d’extension dès 2024, Google va limiter les extensions qui bloquent les publicités.

Dans un article de blog, Google indique vouloir tourner la page avec son format d’extension Chrome ” Manifest V2 ” à partir de juin 2024 : “ Les extensions Manifest V2 [seront] automatiquement désactivées dans leur navigateur et ne pourront plus installer les extensions Manifest V2 à partir du Chrome Web Store. “

Avec l’arrivée de “Manifest V3 “, Google souhaite réduire le nombre d’extensions et les possibilités de ces dernières. Google se justifie en indiquant que cela permettra au navigateur d’utiliser moins de ressources et d’améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs face à certains développeurs d’extensions. l’Electronic Frontier Foundation juge que la description du Manifest V3 de Google est ” trompeuse et menaçante “. De plus, selon elle, le nouveau format d’extension n’apportera pas plus de sécurité et nuira même à l’innovation. La fondation indique également que l’argument concernant la baisse de la consommation de ressource n’est pas valable.

Alors que ” Manifest V2 ” n’a pas limite de blocage, Google a décidé d’inclure 5 000 règles ” dynamiques ” a sa version du ” Manifest V3 “. Après que les développeurs ont manifesté leur mécontentement, Google a revu le chiffre à la hausse avec 30 000 règles. Lors du déploiement de son nouveau format d’extension, les utilisateurs devront se contenter d’une version allégée de certains bloqueurs de publicités ou tout simplement se tourner vers un autre navigateur web.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox