Free ne manque pas de travail avec Oqee, Android TV sur les box deviendra-t-il la norme ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Il y a toujours du travail pour améliorer Oqee

Les abonnés Freebox peuvent bénéficier d’un accès à Oqee directement sur Mozilla, Chrome, Edge et Safari, simplement en se rendant sur Oqee.tv. Le service est mis à jour assez régulièrement et une nouvelle version apportant deux nouveautés a été mise à disposition la semaine dernière. L’ajout le plus important est la possibilité d’accéder à votre bouquet de chaînes favorites créé sur votre Freebox directement depuis la version navigateur. Vous pouvez ainsi vous rendre dans la section “chaînes” et trouver un bouton “favoris” pour cela. Un bon point pour l’opérateur, qui est encore assez loin de proposer une version parfaite de son interface TV, cela tombe bien, les abonnés débordent d’idées.

Android TV ou un OS maison, l’éternelle question pour un player.

Et si Orange s’inspirait de sa nouvelle box TV en Pologne pour équiper ses Livebox 6 et 7 ? La question mérite d’être posée quand on se penche un temps soit peu sur le design de ce nouveau décodeur 4K désormais intégré à toutes ses offres fibre dans le pays. Le player a également une particularité qui pour l’instant n’est pas proposée chez l’opérateur historique en France : il tourne sous Android TV. Depuis quelques temps déjà, l’OS de Google s’est installé sur des décodeurs de SFR, Bouygues Telecom et Free, mais pas encore chez Orange pour ce qui est du marché hexagonal. Certains s’interrogent d’ailleurs : vaut-il mieux contrôler entièrement son système d’exploitation ou faire confiance à l’expérience de Google pour un player de box ? Le débat est loin d’être tranché, d’autant plus en attendant la Freebox V9…

Les magouilles de SFR tombent à l’eau, les Freenautes s’en amusent

Dans la publication de ses résultats trimestriels le 22 novembre, SFR a intégré pour la première fois sa base de clients à une clé 4G dans son parc d’abonnés mobile. Une solution qui a permis de gonfler les chiffres, mais qui a très vite été débunkée. À base comparable, et sans tenir compte de ces derniers, l’opérateur a donc perdu 118 000 clients sur le segment entre fin juin et fin septembre 2023. Nos lecteurs n’ont pas manqué de rire de cette tentative.

A quand un Black Friday sexy sur les offres télécoms ?

Opération conquête d’abonné pour tous les opérateurs. Si Free avait lancé ses Black Free Days pour smartphones, mais aussi pour Smart TV, la concurrence n’était pas en reste. Que proposaient Orange, SFR et Bouygues Telecom pour le Black Friday ? Pas grand-chose du côté des box et des forfaits mobiles seuls, malheureusement. Nul doute que d’autres auront été séduits par des terminaux en promos, mais en termes d’abonnement, difficile de se mettre un bon plan sous la dent pour ce Black Friday.

Opérateurs, abonnés, qui doit faire attention ?

Dans la tourmente, le secrétaire à la Santé écossais, Michael Matheson, a finalement craché le morceau devant le Parlement en justifiant une facture de 11.000 livres sterling soit 12.500 euros de frais d’itinérance de données sur son iPad professionnel par le fait que ses fils ont regardé du football lors d’un voyage familial au Maroc lors du Nouvel An 2023. Un surcoût impressionnant, qui a fait réagir de par son montant et du fait que l’abonné n’ait a aucun moment été prévenu des différents paliers de dépenses. La grande question qui restait alors est : à qui la faute ? A l’abonné qui n’a pas surveillé ou à l’opérateur qui n’a pas prévenu ? La réponse se trouve peut être entre les deux…

