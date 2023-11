Forfaits, box, smartphones et TV : le Black Friday d’Orange, SFR et Bouygues Telecom

En cette période juste avant Noël, tous les opérateurs dégainent leurs offres promotionnelles les plus alléchantes pour séduire avant la fin de l’année.

Opération conquête d’abonné pour tous les opérateurs. Si Free a lancé vendredi ses Black Free Days pour smartphones, mais aussi pour Smart TV, la concurrence n’est pas en reste. Que proposent Orange, SFR et Bouygues Telecom pour le Black Friday ?

Orange fait des promos pour séduire, mais aussi pour fidéliser les abonnés actuels

L’opérateur historique a déjà profité de la période pour proposer deux mois offerts pour toute souscription à l’une de ses offres Livebox. Cependant, du côté des forfaits mobile, le Black Friday est aux abonnés absents et les offres sont les mêmes qu’avant. Comme tous ses concurrents, Orange propose également de nombreuses remises sur les smartphones présents dans sa boutique. D’autres offres ont également été lancées pour ses abonnés TV d’Orange (y compris Sosh), avec trois bouquets respectivement à 1€ pendant deux mois par exemple.

SFR met en avant ses offres les plus onéreuses, RED dégaine un forfait alléchant

Du côté de SFR, aucune offre réellement impactante pour le Black Friday sur les offres télécoms classiques, qu’elles soient fixe ou mobile. L’opérateur propose des offres promotionnelles pour ses smartphones et pour ses offres “Box + High Tech”, comme la Box avec la PS5, un téléviseur ou avec une tablette. Les tarifs évoluent comme d’habitude selon l’offre choisie, avec un tarif présenté comme alléchant à la commande, mais une offre plus onéreuse et avec 24 mois d’engagement.

Si vous cherchez un forfait mobile 5G pas cher, vous pouvez en revanche vous intéresser à la proposition de RED By SFR. Outre les promotions sur les smartphones de rigueur, l’opérateur offre son option 5G coûtant habituellement 3€/mois pour son forfait 200Go, qui est proposé à 17.99€/mois. Attention cependant, impossible de faire baisser le prix en passant en 4G.

Bouygues Telecom suit la même logique

Jamais loins l’un de l’autre, Bouygues Telecom adoptent une stratégie assez similaire. Les Bbox seuls ne sont pas affectées par le Black Friday, mais celles proposées en pack avec un télévisuer connecté ou une Xbox bénéficient d’offres promotionnelles. Des fortes remises sont proposées sur la Smart TV UHD 4K par exemple (88%) et une deuxième manette est offerte pour l’achat d’une Xbox Series X avec son abonnement fibre Bouygues Telecom. Encore une fois, il est à noter que le tarif d’abonnement est plus élevé qu’une offre seule et que la différence de prix affichée pour l’équipement est généralement contrebalancée par le supplément payé chaque mois pendant les deux ans d’engagement.

Mais du côté de B&You, marque de forfaits sans engagement de l’opérateur, une offre plutôt alléchante est proposée. L’opérateur propose ainsi son forfait 100Go en 5G pour 13.99€/mois. La encore, la 4G est exclue et pour le forfait 200 Go, la 5G est de nouveau facturée en option (3€/mois).

