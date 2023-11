Free propose ses Black Free Days aux abonnés Freebox avec jusqu’à 400€ de remises sur des Smart TV Samsung

La boutique de téléviseurs connectés proposée aux abonnés Freebox bénéficie aussi de promotions alléchantes sur une sélection variée de modèles.

Les Black Free Days ne sont pas réservés aux smartphones. Depuis votre espace abonné, dans la section TV, vous pouvez retrouver la boutique dédiée à l’achat de téléviseurs connectés Samsung et plusieurs offres ont été lancées. Contrairement aux promotions proposées sur la boutique Free Mobile, il s’agit ici exclusivement de remise immédiate, pour une économie dès la commande.

Toutes les technologies sont concernées, tant les téléviseurs QLED que UHD classique, en passant par le modèle OLED. Les promotions sont valables pour tout achat jusqu’au 27 novembre prochain. Pour le seul téléviseur OLED proposé par Free, vous pouvez ainsi bénéficier d’une remise de 300€ immédiate, permettant ainsi une commande à 479€ puis 32.99€/mois pendant trente mois.

Du côté des téléviseurs QLED, des remises allant de 100 à 400€ sont proposés sur les modèles entre 55 et 85 pouces. La plus importante promotion concerne le modèle Q60C 75 pouces, qui revient ainsi à 319€ puis 25.99€/mois. Dans la catégorie des téléviseurs UHD, les remises vont de 100 à 300€ pour des téléviseurs déjà moins cher que ceux précédemment cités. Encore une fois, ces promotions sont dédiées aux modèles entre 55 et 85 pouces, avec une remise de 300€ sur le modèle le plus grand, faisant passer son prix à 439€ lors de la commande puis 31.99€/mois.

Tous les modèles commercialisés dans la boutique disposent d’Oqee pré-installée pour bénéficier de ses chaînes Freebox directement sur votre téléviseur. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox