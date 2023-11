Apple va rendre la messagerie de l’iPhone compatible avec le RCS disponible sur Android

Apple lâche du lest et annonce adopter le RCS à partir de 2024.

Depuis plusieurs années, Apple refuse de prendre en charge le RCS. Cependant, le géant de la Tech change de fusil d’épaule et indique adopter la version moderne du SMS : « Plus tard l’année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du profil universel RCS, la norme publiée par l’association GSM. Nous pensons que le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS. Cela fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera d’être l’expérience de messagerie la plus performante et la plus sécurisée pour les utilisateurs d’Apple ». Cette décision intervient dans le cadre de la nouvelle réglementation destinée à protéger la concurrence (DMA), de rendre iMessage compatible avec les applications de messagerie, comme Whatsapp ou Messenger. Une éventualité que n’envisage pas Apple qui préfère donc s’ouvrir au protocole RCS en guise de bonne foi.

Pour mémoire, le RCS pour Rich Communication Services est un protocole de messagerie enrichie défini par le consortium GSMA. Le but est de faire évoluer les SMS/MMS afin de proposer les mêmes fonctionnalités que sur WhatsApp ou Messenger en utilisant les données mobiles ou le Wi-Fi. Pour le moment, ne nous savons pas encore comment Apple intégrera le RCS mais l’entreprise explique qu’elle pense que “le RCS offrira une meilleure interopérabilité que le SMS ou le MMS. Cela fonctionnera parallèlement à iMessage, qui continuera à être la meilleure et la plus sécurisée des messageries pour les utilisateurs Apple”. Concernant la couleur des bulles, Apple fera-t-il le choix d’opter pour une nouvelle couleur pour les bulles lors d’une discussion utilisant le RCS ? On peut penser qu’il ne s’accordera pas avec les bulles bleues utilisées lorsqu’une discussion passe par iMessage qui lui est si chère.

Source : 01Net

