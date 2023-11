Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite dédiée à une série

La plateforme AVOD continue d’étoffer son catalogue de chaînes avec une nouvelle chaîne réservée à Zoey 101.



Pour les ados et les jeunes adultes nostalgiques, les aventures de Zoé Brooks sont désormais disponibles sur Pluto TV. Vous pouvez en effet retrouver la série Zoey 101 à travers une nouvelle chaîne entièrement dédiée au programme.

Cette série, diffusée pour la première fois sur la chaîne Nickelodeon en 2005 (sur France 2 dans KD2A chez nous), raconte l’histoire de Zoé, jeune fille de treize ans qui arrive dans une ancienne école auparavant réservée aux garçons. Dans la lignée des programmes de cette époque s’ensuivront de nombreuses péripéties tout au long des 4 saisons qui composent la série. D’autres canaux ont été lancés récemment comme une chaîne diffusant Top Gear ou l’émission “Adjugé, vendu !”, le service AVOD a remis sur le devant de sa page d’accueil sa chaîne dédiée au Montreux Comedy Festival et propose depuis peu une chaîne dédiée aux téléfilms de Noël.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment.

Disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K, Pluto TV a également signé un partenariat avec Bouygues Telecom pour une distribution directe sur les Bbox Miami, 4K et 4K HDR. Les abonnés peuvent accéder à près de 130 chaînes éditorialisées.

