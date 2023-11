Comment SFR a gonflé ses chiffres sur le mobile au troisième trimestre pour masquer une nouvelle perte d’abonnés

Dans la publication de ses résultats trimestriels le 22 novembre, SFR a intégré pour la première fois sa base de clients à une clé 4G dans son parc d’abonnés mobile. À base comparable, et sans tenir compte de ces derniers, l’opérateur a donc perdu 118 000 clients sur le segment entre fin juin et fin septembre 2023.

Si Patrick Drahi espère vendre partiellement SFR la bagatelle de 3 milliards d’euros tout en gardant le contrôle, il faudra d’abord redresser commercialement l’opérateur afin de taper dans l’oeil des investisseurs. endetté à hauteur de 24 milliards d’euros, la filiale d’Altice va récupérer 500 millions d’euros après la vente de ses data centers mais c’est loin d’être suffisant. Le 22 novembre, l’opérateur a présenté ses chiffres pour le troisième trimestre. « Il y a un rebond » , a confié son nouveau PDG Mathieu Coq lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, rapporte Le Monde.

Mais pourtant, SFR continue de perdre des abonnés sur les deux segments. A la lecture de ses résultats commerciaux, l’opérateur semble pourtant avoir endigué l’hémorragie sur le mobile constatée depuis un an, une information largement reprise dans la presse. En effet, calculette en main, il suffit de soustraire son parc de clients hors M2M du deuxième trimestre à celui du troisième pour connaître en toute logique ses recrutements. Opération faite, ceux-ci apparaissent positifs, la base totale augmente de 151 000 forfaits sur la période. Cette performance sonnerait donc le retour en force soudain de l’opérateur pourrait-on penser puisqu’elle fait de lui le deuxième recruteur du trimestre derrière Free (+274 000) mais loin devant Bouygues Telecom (+108 000) et Orange (+83 000).

Mais il y a un hic, en sortant cette fois-ci la loupe, SFR a en réalité injecté en catimini dans ses chiffres ses clients à un dongle 4G : ” À partir du troisième trimestre 2023, le nombre total d’abonnés mobiles est indiqué y compris avec les clients aux clés 4G”, indique en petits caractères en bas de page un communiqué. Et ce n’est pas rien puisque l’opérateur dispose d’une base de 269 000 clients à ce petit appareil, il a donc quelque peu gonflé ses chiffres et cela change la donne car non seulement l’hémorragie n’a pas été stoppée mais ce ne sont pas moins de 118 000 clients mobiles qu’a perdu finalement l’opérateur, une fuite s’ajoutant à la baisse de 44 000 abonnements sur le fixe malgré le gain de 90 000 clients sur le THD dont la fibre. Depuis le début de l’année, SFR a ainsi vu 438 000 abonnés filer chez la concurrence.

S’il assure que ceux qui résilient sont ceux qui disposaient des forfaits les moins chers, SFR se montre malgré tout optimiste, « sur les ventes nettes mobiles, si on exclut les abonnements à très faible valeur ajoutée, on est même légèrement positif », annonçait son PDG dans les lignes des Echos fin octobre. La filiale d’Altice prévoit de sortir de la crise qu’elle traverse avec une nouvelle stratégie dite de valeur. C’est-à-dire en augmentant ses prix tout en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus. : “Moins recruter de clients certes mais mieux les garder, c’est économiquement vertueux”. Les premiers effets vont dans ce sens, le revenu moyen par abonné sur le mobile et le fixe augmente fortement depuis l’été, et la récente division par deux de la durée de promotion ( de 12 à 6 mois) sur ses offres pour les nouveaux abonnés pourraient bien amélioré cet indicateur bien que l’opérateur s’attend à un quatrième trimestre difficile. En attendant, son chiffre d’affaires a baissé de 2,9% en un an sur l’activité télécoms, son excédent brut d’exploitation ne va pas mieux également, en diminution de 5,4 %.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox