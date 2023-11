Prime Video : faux départ sur Amazon Channels pour un nouveau service de SVOD

Lancé début novembre dans les Amazon Channels de Prime Video, la plateforme “Sooner Europe” n’est déjà plus disponible.

Lancée en 2020 par UniversCiné à travers plusieurs pays d’Europe, la plateforme de streaming Sooner a fait son apparition sur Prime Vidéo le 8 novembre aux côtés de la quarantaine deservices de streaming qu’agrège le géant américain comme Paramount+, Universal+,MUBI, OCS, MGM etc.

Dédiée au cinéma indépendant européen et plus particulièrement aux pays moins exposés dans les salles obscures françaises, Sooner était ainsi proposé au 5.49€/mois avec un essai gratuit de 7 jours. Mais depuis plusieurs jours, la plateforme n’apparaît plus dans Amazon Channels. Si Prime Video n’a pas communiqué sur ce retrait, plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette disparition précoce mais probablement temporaire, comme un faux départ dû à une modification du calendrier de lancement, un dysfonctionnement technique ou encore la fameuse erreur du stagiaire même si nous y croyons beaucoup moins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox