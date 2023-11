L’info en vidéo : Amazon propose désormais de jouer à 100 jeux vidéos récents sans appareils onéreux ni longs téléchargements

Pour les fans de de jeux vidéos, Amazon a lancé la semaine dernière Luna, sa première plateforme de cloud gaming. Les abonnés Prime peuvent avoir accès gratuitement à une partie du catalogue pour jouer sur mobile ou PC. Pas besoin d’un appareil surpuissant pour jouer, il suffira d’une bonne connexion internet.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur le lancement du 1er service de cloud gaming d’Amazon. Luna permet l’accès à plus de 100 jeux récents sur navigateur notamment sur Android, iOS , Mac, PC via un navigateur (Chrome, Edge, Safari sont compatibles), mais aussi sur smart TV Samsung ou LG. Si la majorité des titres actuellement proposés sont uniquement disponibles pour les abonnés payants via l’abonnement Luna+, les abonnés Prime peuvent cependant découvrir un catalogue réduit de jeux et ce sans surcoût.

