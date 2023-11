Free Mobile propose un nouveau smartphone premium pensé pour durer, avec une remise réservée à ses abonnés

Le nouveau Crosscall Stellar-X5 est désormais disponible dans la boutique en ligne de Free Mobile.

La marque Crosscall est avant tout connue pour la robustesse de ses smartphones, mais entend également proposer une vraie expérience premium avec son Stellar-X5 lancé récemment. Il est désormais disponible chez Free Mobile avec 128 Go de stockage dans son coloris noir pour un tarif au comptant de 899€. Les abonnés Free Mobile se connectant avec leurs identifiants sur le site peuvent par ailleurs bénéficier d’une remise de 30€ à la commande.

Il est possible de passer par Free Flex et de régler ainsi 229€ à la commande puis 24.99€/mois pendant deux ans, avec une option d’achat de 70€. Si vous êtes connectés avec vos identifiants, comptez 109€ à la commande puis 28.99€/mois avec une option d’achat de 64€.

Fidèle à la réputation, le ce smartphone est particulièrement robuste et conforme à la norme militaire MIL-STD-801H tout en étant certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. L’écran est par ailleurs protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2, un des verres les plus résistants du marché. En plus de cette solidité, le Stellar-X5 est présenté comme un smartphone résolument pensé pour être conservé longtemps. Crosscall propose en effet une garantie constructeur d’une durée de 5 ans sur ce modèle haut de gamme.

Au niveau des performances, on y trouve un processeur QCM5430 de Qualcomm et 8 Go de RAM, ce qui ressemble plus à du milieu de gamme, mais c’est avant tout sur les capacités en photographie et vidéo que le smartphone entend se démarquer. Il possède ainsi un capteur principal de 50 Mpx et promet une excellente qualité photo, même en basse lumière et, grace à son étanchéité poussée, peut même filmer sous l’eau. Le modèle est bien sûr compatible 5G mais intègre également des technologies intéressantes, avec la réduction du bruit par intelligence artificielle. Le modèle peut aussi être branché à un écran, un clavier et une souris pour remplacer un ordinateur lors d’un déplacement grâce à la solution propriétaire de Crosscall nommée X-Space. Côté autonomie, la batterie de 4500 mAh est supposée tenir 2.5 jours d’après le fabricant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox