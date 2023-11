Bouygues Telecom annonce utiliser une nouvelle technologie de streaming largement plus économe, une première en France

Alors que la consommation de data des infrastructures télécoms est un enjeu important pour le secteur, Bouygues Telecom annonce être le premier à proposer en France des contenus via une technologie permettant de réduire de 90% le trafic de contenus en streaming.

Une innovation qui se limite pour l’instant aux utilisateurs sur Smart TV. “La forte croissance du streaming vidéo entraîne une sollicitation soutenue de notre réseau et ce particulièrement lorsqu’il s’agit de programmes populaires proposés en direct sur des chaînes à forte audience. La solution nanoCDN Multicast-ABR change la donne et nous permet de réduire cet impact tout en garantissant la meilleure des expériences TV à nos clients. Une première en France, rendue possible en collaboration avec notre partenaire Broadpeak, précurseur et leader sur ce marché” explique l’opérateur aujourd’hui.

Cette fonctionnalité innovante sera active d’ici début 2024 sur plus de 30 chaînes à forte audience pour les abonnés Bbox Smart TV. Elle a déjà été mise en production dès le mois de mai et activée progressivement sur quelques chaînes. L’opérateur a ainsi pu observer une diminution de 94% du volume de données transportées durant les trois derniers mois.

Plus techniquement, la solution nanoCDN Multicast ABR de Broadpeak s’appuie sur un logiciel situé en tête de réseau qui convertit les flux ABR (Adaptive Bitrate) et les prépare à la distribution en Multicast. Ainsi, c’est un flux unique qui vient se diffuser à l’ensemble des abonnés, ce qui permet de favoriser la fluidité du trafic sur le réseau, mais aussi d’optimiser les investissements liés à sa croissance. Puis, l’agent nanoCDN, présent au sein des modems, convertit le flux reçu en Unicast avant sa diffusion sur la Smart TV.

