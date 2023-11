Orange lance un nouveau player sous Android TV idéal pour ses Livebox 6 et 7, mais pas en France

Leader européen sur le marché du FTTH, Orange dégaine un nouveau décodeur TV pour ses abonnés fibre en Pologne. Son design et son revêtement se marient parfaitement à ses Livebox 6 et 7 en France. Mais rien n’indique que l’opérateur historique prévoit pour le moment un éventuel lancement dans l’Hexagone.

Et si Orange s’inspirait de sa nouvelle box TV en Pologne pour équiper ses Livebox 6 et 7 ? La question mérite d’être posée quand on se penche un temps soit peu sur le design de ce nouveau décodeur 4K désormais intégré à toutes ses offres fibre dans le pays.

Proposé en location à 4,99 PLN/mois, soit à 1,14€, ce player est petit et très léger (210 grammes), il devrait s’adapter à la plupart des pièces où il sera placé, un peu comme celui de la Freebox Pop.

Mais une autre ressemblance est plus flagrante, on peut même parler de compatibilité visuelle éloquente. Ce boîtier TV arbore un revêtement très proche de celui des serveurs Livebox 6 et 7 en France, comme s’il avait été conçu pour intégrer la gamme de box nouvelle génération de l’opérateur dans l’Hexagone. Il faut l’avouer, ça matche surtout que l’opérateur historique n’a pas lancé de nouveau player depuis plusieurs années en France, son décodeur TV UHD devient vieillissant. Mais pour l’heure rien n’indique qu’Orange y songe, hormis son design aux signes annonciateurs.

Le nouveau player 4K d’Orange en Pologne.

Autre atout, ce nouveau player tourne sous Android TV 12 et permet d’accéder à la TV Orange, tout comme la Freebox Pop, une box certes Android TV 10 mais disposant aussi de sa propre interface TV Oqee. En lançant ce player en France, Orange pourrait donc séduire et rivaliser avec sa concurrence directe.

Les Livebox 6 et 7 d’Orange.

Source : Android.com PL

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox