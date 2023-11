Free ouvre son service de proximité Free Proxi à destination de ses abonnés mobile et les prévient par mail

Free Mobile envoie actuellement un mail à ses abonnés pour leur annoncer la disponibilité de son service d’assistance de proximité Free Proxi dans leur ville.

Plus d’un an après son lancement, Free Proxi poursuit son implantation partout en France, aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales. En septembre 2023, le service d’assistance de proximité de l’opérateur comptait 109 équipes opérationnelles avec ambition de mettre à la disposition de ses abonnés 150 équipes Free Proxi d’ici la fin d’année et être présent à terme dans chacun des 95 départements de la métropole.

Pour mieux informer de sa présence quand c’est le cas, Free informe aujourd’hui par mail ses abonnés : “besoin d’une assistance dédiée pour votre offre mobile ou Freebox, proche de chez vous et joignable à tout moment ? Découvrez votre nouveau service d’assistance : Free Proxi”, envoie par exemple actuellement l’opérateur à ses clients mobiles nancéens. Selon nos constatations, c’est la première fois que l’opérateur s’adresse aux abonnés Free Mobile, le service était jusqu’à présent réservé aux clients Freebox. Le courriel en question est d’ailleurs envoyé par Free Mobile directement. Pour le moment, la page officielle des Free Proxi ne fait pas mention de cette nouveauté.

Mais Free Proxi c’est quoi exactement ? Quand le service est disponible, les abonnés qui rencontrent un incident sur leur connexion Freebox ou un problème avec leur forfait mobile, peuvent entrer très facilement en contact avec une même équipe de conseillers, basée à proximité de leur domicile et disponible 7j/7 par chat ou téléphone. L’objectif est de répondre à toutes leurs demandes dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2h et 24h, y compris s’il y a besoin d’une intervention à domicile. Pour les contacter, il suffit de se rendre dans la rubrique assistance sur son espace abonné, ou d’opter pour l’application Freebox – Espace Abonné voire d’appeler le 3244.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox