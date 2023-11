Oqee Ciné dévoile les nouveautés gratuites pour tous les abonnés Freebox

5 nouveaux films et une nouvelle saison de série font leur apparition ce vendredi sur Oqee Ciné.

De plus en plus étoffé, le service d’AVOD de Free propose plus de 500 films et séries gratuits sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via Apple TV, Android TV et les navigateurs.

Au programme des nouveautés cette semaine, la biographie d’une étoile filante du rock au destin tragique, La Bamba retrace l’ascension fulgurante de Richie Valens, disparu à 17 ans dans un crash d’avion. C’est aussi une chronique du rock’n roll des années 50, sur une bande originale à l’énergie contagieuse.

Pour son remake du grand classique de Mankiewicz Le Limier, Kenneth Branagh met face à face Michael Caine et Jude Law dans un thriller étouffant. Du mari trompé ou du jeune amant ambitieux, qui est en fait le plus machiavélique?

Dans le très émouvant Still Alice, qui aborde avec délicatesse et lucidité les ravages de la maladie d’Alzheimer, Julianne Moore et sa famille (Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth) voient leurs vies bouleversées par la maladie. Ce rôle poignant valu l’Oscar de la Meilleure actrice à la talentueuse Julianne Moore.

Au rayon Comédie pour toute la famille: École paternelle 2. Quand ils décident de reprendre le camping de leur enfance pour le sauver de la banqueroute, Cuba Gooding Jr et son meilleur ami ne s’attendaient certainement pas au guêpier hilarant dans lequel ils mettaient les pieds.

Pour son inoubliable Labyrinthe, Jim Henson fait jouer ses marionnettes aux côtés de la charmante Jennifer Connellyet du mythique David Bowie. Un film fantastique hors norme devenu culte, qui rendra les parents nostalgiques et enchantera les enfants.

Dans Rescue me, les héros du 11 septembre : Saison 4, les pompiers de New York continuent de se confronter avec courage aux dangers des incendies, tout en essayant de se relever du traumatisme du 11 septembre. Ils passent leur temps à sauver nos vies. Mais qui sauve la leur ?



