Clin d’oeil : 12 500€ de hors-forfait pour avoir laissé ses fils regarder du foot, un politique dans la tourmente outre-Manche

En Ecosse, Il suffit qu’un membre du gouvernement induise en erreur le Parlement sur des frais d’itinérance astronomiques pour qu’une révision des règles sur le roaming soit ordonnée.

Dans la tourmente, le secrétaire à la Santé écossais, Michael Matheson, a finalement craché le morceau devant le Parlement en justifiant une facture de 11.000 livres sterling soit 12.500 euros de frais d’itinérance de données sur son iPad professionnel par le fait que ses fils ont regardé du football lors d’un voyage familial au Maroc lors du Nouvel An 2023.

La dépense a été initialement prise en charge par le Parlement écossais, à qui M. Matheson avait déclaré que l’iPad n’était utilisé que pour le travail en justifiant ce hors-forfait comme une « dépense parlementaire légitime » . S’il a depuis remboursé l’argent, l’homme politique a décidé de s’excuser. Il assure ne pas avoir été au courant que d’autres membres de sa famille avaient utilisé l’appareil jusqu’à jeudi dernier, après la publication des premiers rapports des médias sur les accusations.

L’iPad aurait été utilisé comme partage de connexion pour permettre l’accès à Internet à d’autres appareils. Au total, 6 Go ont été consommés sur l’iPad parlementaire entre le 28 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, des utilisations qui coïncident avec la tenue de plusieurs matchs de football de clubs écossais. “C’était une erreur et je suis désolé. Je comprends maintenant qu’il n’est tout simplement pas possible d’expliquer l’utilisation des données sans expliquer leur rôle. La simple vérité est qu’ils regardaient des matchs de football,” a-t-il indiqué sans expliquer comment il s’est convaincu qu’il aurait pu effectuer un tel travail de circonscription et utiliser autant de données lors d’un voyage en famille et de considérer cela comme une dépense parlementaire légitime.

Le secrétaire à la Santé a par ailleurs indiqué qu’il se soumettrait pour enquête au corps parlementaire écossais, mais qu’il ne démissionnerait pas de son poste de secrétaire à la Santé au grand dam du Parti travailliste et du leader conservateur Douglas Ross. De son côté, le Parlement a confirmé avoir ordonné une révision de ses règles sur l’itinérance des données et les appareils mobiles pour “garantir que la situation actuelle ne puisse plus se reproduire”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox