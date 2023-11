Free envoie un nouveau mail promotionnel à ses abonnés Free Mobile et Freebox

Jusqu’au 27 novembre, Free propose des remises sur de nombreux smartphones et Smart TV Samsung. L’opérateur informe ses abonnés du lancement de ses Black Free Days via un nouveau courriel.

A l’occasion de la semaine du Black Friday, Free lancé comme chaque année ses Black Free Days, soit une série de promotions sur de nombreux smartphones dans sa boutique en ligne mais aussi sur des Smart TV Samsung qu’il commercialise à destination de ses abonnés Freebox.

Pour le faire savoir, l’opérateur envoie actuellement un mail à ses abonnés pour les informer de cet événement commercial qui prendra fin le 27 novembre. “Profitez d’une expérience Smart TV sur mesure : que vous soyez un amateur de cinéma, un passionné de jeux vidéo ou un accro des séries, trouvez la TV grande taille Samsung qui correspond à votre style de vie” indique notamment l’opérateur qui propose jusqu’à 400€ de réduction sur un téléviseur connecté du géant sud-coréen. C’est l’occasion pour Free de mettre en avant son offre de financement sans frais sur 30 mois (acompte à la commande), une solution pour changer de TV sans se ruiner.

Sur le mobile, Free informe de remises jusqu’à 360€ comme par exemple sur le Samsung Galaxy S21 FE. Pas moins de 35 modèles bénéficient d’une promotion. Si Apple n’est pas de la partie, Samsung, Xiaomi, Motorola ou encore Honor sont à l’honneur.

Par défaut, les abonnés Free bénéficient par mail des informations commerciales de l’opérateur et de ses partenaires. Pour ceux qui souhaiteraient refuser tout démarchage, il est possible de ne plus recevoir d’informations commerciales directement via leur espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox