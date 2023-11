Iliad : Découvrez en vidéo le résumé du plus gros évènement européen sur l’Intelligence Artificielle

Retour en images sur ai-PULSE, le plus gros évènement européen sur l’IA lancé par Iliad.

Vendredi dernier, le 17 novembre, le groupe Iliad, propriétaire de Free, lançait le plus gros évènement européen sur l’Intelligence Artificielle à Station F. Cette conférence faisait suite au lancement du Groupe de Xavier Niel dans l’IA, via notamment l’acquisition d’un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA et le lancement d’offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaleway.

Si l’évènement, nommé ai-PULSE, est disponible en intégralité sur YouTube, nous vous proposons de découvrir en résumer en vidéo des ambitions d’Iliad dans l’Intelligence Artificielle :



