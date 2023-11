Abonnés Freebox : les contenus en 4K sur la version web d’Oqee c’est officiellement possible mais à une seule condition

Pour profiter sur Oqee.tv des 4 chaînes 4K diffusées par Free, une seule possibilité s’offre aux abonnés Freebox : utiliser le navigateur Safari.

Sur les 601 chaînes actuellement accessibles sur Freebox TV, seulement 4 sont diffusées en 4K, à savoir TF1 4K, M6 4K, Inultra, et Stingray Festival 4K. Pour en profiter sur Oqee que ce soit sur le player Pop ou un boîtier Android TV mais aussi sur mobile et tablette compatibles avec cette qualité d’image, il est nécéssaire de vérifier l’activation de la “Qualité Optimale HD+” dans les réglages de l’application et de bénéficier d’une vitesse de connexion de plus de 15 Mbps.

S’agissant de la version web d’Oqee, “les contenus en 4K sont uniquement disponibles avec navigateur Safari, seul navigateur à supporter pleinement HEVC. Pour les autres navigateurs compatibles Oqee by Free, la qualité d’image sera de 720p”, explique l’assistance d’Oqee sur son site internet. Le codec HEVC prend en charge la résolution 4K.

Il faut le savoir, les programmes sur la version navigateur d’Oqee ne sont pas diffusés en 1080p comme sur d’autres supports. “C’est avant tout une question de sécuriser les flux vidéo, une nécessité par rapport aux droits acquis auprès des chaînes TV. Le niveau de sécurité pour proposer du 1080p est extrêmement élevé et contraignant, mais ces niveaux varient selon les navigateurs”, nous a indiqué l’opérateur fin septembre sans toutefois pas indiquer si le Full HD sera proposé progressivement ou non à l’avenir sur Oqee.tv.

Afin de profiter d’Oqee sur le web, les abonnés Freebox peuvent utiliser Safari, Chrome, Firefox, et Edge. Pour windows il est nécessaire de disposer au minimum de la version 7 et de MacOS 10.13 pour un appareil Apple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox