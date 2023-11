Interview Univers Freebox : découvrez TV Monaco, la nouvelle chaîne avec de grandes ambitions, déjà disponible sur la Freebox

Découvrez TV Monaco, une nouvelle chaîne qui joue dans la cour des grands, et qui est disponible gratuitement sur la Freebox.

En septembre, la Freebox accueillait une nouvelle chaîne nommée TV Monaco. Disponible dans le bouquet basic sur le canal 900, elle est la première chaîne publique généraliste de la principauté monégasque, engagée dans la création d’un nouveau modèle télévisuel. Membre du réseau TV5MONDE, TVMonaco s’est donnée pour mission de faire rayonner la Riviera à travers le monde et sera portée par quatre grands piliers : l’environnement, l’actualité, le sport et l’art de vivre.

Afin de vous faire découvrir cette nouvelle chaîne qui a de grandes ambitions, nous avons interrogé Sofian Biouti, le directeur de la communication et du marketing de la chaîne.

Univers Freebox : Pourquoi avoir créé une nouvelle chaîne de télévision à Monaco ?

Sofian Biouti :Jusqu’à la naissance de TVMonaco, la Principauté de Monaco n’avait pas de chaîne publique, comme nous pouvons le connaitre en France et ailleurs.

Il était important pour la Principauté de lancer un média public porté par l’environnement tel que TVMonaco.

Nous souhaitons que ce média 360 (la chaîne se décline sur le linéaire et sur le digital) devienne une référence en termes d’environnement. Un sujet qui nous touche tous et qui a un vrai sens en Principauté.

Vos contenus sont exclusivement centrés sur Monaco où est ce qu’ils vont au-delà ?

L’objectif principal de cette chaîne de télévision est de faire rayonner la Principauté de Monaco à l’international mais également la Riviera Française et Italienne.

C’est pourquoi, nous proposons une programmation riche et variée avec des contenus sur Monaco et ses alentours, la Méditerranée mais également beaucoup plus loin.

L’idée est de raconter des histoires, en lien ou non avec la Principauté, mais qui adhère à notre ligne éditoriale qui est porté par 4 piliers : l’actualité, l’environnement, le sport et l’art de vivre.

L’une de nos productions, « Le dernier dauphin de la rivière sacrée », co-produit avec Flair Media et réalisé par Kevin Sempé, avec le soutien de la Fondation Albert II de Monaco, est un exemple concret des histoires que nous souhaitons aborder. La sensibilisation sur une possible extinction d’une espèce peu connue constitue un lien fort avec Monaco puisqu’en 1978, le Prince Rainier III a soutenu une expédition pour approfondir les connaissances sur cette espèce.

studio de TV Monaco

Par qui est financée la chaîne ?

En tant que chaîne publique, TVMonaco est fiancée par l’État monégasque. Nous envisageons de lancer prochainement l’inventaire publicitaire afin de nous développer

A qui s’adresse la chaîne, aux Monégasques et habitants de la Côte d’Azur, à tous ceux qui s’intéressent à ce territoire ou également à ceux qui ne le connaîtraient pas encore ?

TVMonaco s’adresse à un large public. Que ce soient les Monégasques, les résidents, les Français mais également au-delà des frontières monégasques et françaises.

Nous avons la chance d’évoluer dans un pays où plus de 135 nationalités sont représentées. C’est une vraie fenêtre sur le monde.

Nous traitons de sujets communs à tous, notamment l’environnement. Cette thématique ne connait pas de frontières, tout comme notre cible.

La programmation va s’enrichir d’une programmation multilingue afin de s’adresser aux francophones mais également aux anglophones et italophones.

TVMonaco a-t-elle pour objectif de remplacer TMC avant que celle-ci ne devienne une chaîne nationale française ?

Télé Monte-Carlo a été lancé en 1954. Nous ne sommes plus dans la même époque. Nous n’avons pas la même histoire. Aujourd’hui, nous capitalisons sur nos programmes audacieux et nos émissions phares pour écrire la propre histoire de TVMonaco, sans référentiel historique.

Quels genres de contenus peut-on retrouver sur TVMonaco ?

Avec TVMonaco, il est possible de retrouver des documentaires, des reportages et des émissions quotidiennes.

Nous abordons différentes thématiques : l’histoire, la gastronomie, la culture, la découverte, les animaux, le voyage…

Nous avons 3 rendez-vous phares :

L’ACTU – du lundi au vendredi à 19h15

Notre JT quotidien, présenté par Ambre Gstalder. Un prime où toutes les questions d’actualité sont abordées. Les informations monégasques & internationales y sont traitées au cours des vingt premières minutes afin de terminer sur un talk de dix minutes avec un invité différent chaque jour.

CA VA L’FAIRE! – du lundi au vendredi à 8h

Notre matinale, présentée par Sébastien Serrano. Dans ce programme, nous retrouvons tout ce qui se fait de mieux en Principauté et sur la Riviera.

CA MATCHE – samedi et dimanche à 18h15

Notre Émission sport, présentée par Pierre Classen accompagné de chroniqueurs. On y parle de sport, de tous les sports, on informe dans la bonne humeur. Chaque semaine, une personnalité du sport revient sur une compétition marquante, sa carrière, un moment de vie.

Animateurs et journalistes de TV Monaco

Quelle émission de TVMonaco me conseillerez-vous de regarder, moi qui ne suis pas concerné par l’actualité locale de la Côte d’Azur ?

Nous avons des soirées thématiques afin de plaire à tous. Des soirées Riviera, des soirées sport le week-end, nature et évasion, culture, science et santé…

Nous sommes ouverts sur le monde et cela se ressent sur la programmation. Pas besoin d’être concerné par l’actualité locale pour regarder TVMonaco (d’où notre signature « Regardez, ça n’a rien à voir »).

Pour la prouesse technique, l’écriture et l’originalité, je vous invite à regarder notre météo : LA MOUETEO.

Une météo incarnée par un personnage 3D (baptisé MonaCoco), faisant le tour du monde, en survolant une carte et abordant des sujets sur l’environnement.

Envisagez-vous également la diffusion de la fiction ?

Des projets sont en cours de réflexion, dont nous vous ferons part d’ici quelques mois.

Avez-vous des objectifs en termes d’audience ?

Nous sommes à 3 mois après le lancement. A ce stade, notre principal objectif est de garantir une qualité et une richesse en termes de programmation.

Pour les audiences, nous ciblons principalement les 15-49.

En janvier 2024, nous lancerons notre application, ce qui va nous permettre également de cibler au mieux et d’en apprendre plus sur notre audience.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox