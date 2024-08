Non, Free ne va pas lancer une nouvelle Freebox à l’Olympia, Xavier Niel va officiellement présenter son nouveau livre

L’évènement prévu le 18 septembre par le fondateur de Free ne concernera pas l’opérateur directement, mais simplement l’autobiographie de Xavier Niel.

Avec l’apparition d’affiches et d’une date réservée à l’Olympia le 18 septembre prochain, nombreux ont été ceux qui y voyaient la marque d’une annonce retentissante de Free : nouvelle Freebox, nouveau player, services… Il n’en sera finalement rien. Cet évènement est simplement une présentation en avant-première de l’autobiographie du milliardaire avant sa sortie officielle prévue le 25 septembre prochain.

Si les prix affichés par la salle de spectacle faisaient penser aux forfaits de l’opérateur, il n’y a pour l’heure aucune place disponible à 2€ dans la billetterie et les tarifs oscillent entre 19.99€ (prix affiché du livre) et 58.98€ selon l’emplacement. Il est par ailleurs possible de payer pour une place et un livre dans le même achat. Ceux qui réserveront un ticket pourront ainsi se voir présenter “Comment devenir milliardaire” et récupérer le livre au stand de merchandising de l’Olympia.

Quant à la présentation en elle-même, le mystère reste entier. “Comment devenir milliardaire ? C’est la question que tout le monde se pose. Il n’y a que 53 personnes en France qui peuvent y répondre. Un seul va le faire sur la scène de l’Olympia” tease la salle sur la page dédiée au spectacle de Xavier Niel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox