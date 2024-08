Les internautes se lâchent sur les réseaux : la Freebox Pop WiFi 7 brave mieux les fortes chaleurs, ras-le-bol de cette arnaque par SMS

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Il serait un peu plus lourde que les versions précédentes mais il renferme un avantage appréciable en ce moment, le serveur Pop WIFi 7 gèrerait beaucoup mieux les fortes températures avec un système de refroidissement optimisé !

Tiens, un autre avantage insoupçonné d’avoir migré il y a quelques mois vers la nouvelle #FreeBox POP en WiFi 7 : le refroidissement à été revu et, en gros, les grosses chaleurs comme aujourd’hui, basiquement, elle s’en bat les reins ! pic.twitter.com/FpoTi9J1C1 — Muzikals (@Muzikals) July 30, 2024

Cette arnaque par SMS très répandue continue de sévère mais que fait la police ?

Ras-le-bol de ce genre de SMS à la con pour essayer d’arnaquer les gens

Vous, en recevez aussi, vous ?

quand est-ce que @Gendarmerie @Gendarmerie_023 et les opérateurs @SFR @Orange_France @free @bouyguestelecom vont mettre les moyens pour arrêter ça pic.twitter.com/15800MpAg0 — seb (@sebfr23) August 27, 2024

Quand une pub de SFR fait tourner la tête des chiens ! Mais de quel spot s’agit-il ?

@SFR Faut arrêter votre pub à la télé là 😭

Mon chien l’a connaît tellement par cœur qu’il se met à aboyer avant la sonnette & il cours jusqu’à la grille pour voir s’il y a quelqu’un..

C’est drôle mais chiant 😂 — Annaëlle L (@123Annaelle) August 27, 2024

Orange en mode Agence tous risques ou Supercopter ?

🔥 Suite à l’incendie du massif de la Gardiole (34), nos experts ont déployé des #drones pour évaluer les dégâts. ✅ Technologie de pointe pour inspecter les infrastructures endommagées en zones innacessbiles

✅ Intervention rapide pour rétablir le #réseau#OrangeEstlà ! pic.twitter.com/w0rIwW7sp5 — Orange Occitanie (@OrangeOccitanie) August 23, 2024

;

Le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid aux doux air de Freebox Delta

De l’extérieur il est vraiment horrible c’est une dinguerie pic.twitter.com/Cr78fMYrDe — Yohannix ❤️🤍 🇨🇵⭐⭐ (@Yohannix3) August 25, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox