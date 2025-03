Clin d’oeil : quand la 5G perd le nord et confond le jour et la nuit, les abonnés se retrouvent sans réseau

Un simpe souci de GPS sur une antenne peut vite avoir des conséquences assez gênantes.

Parfois, la technologie joue des tours inattendus. En novembre dernier, une antenne 5G d’Alençon (Orne) a décidé de faire des siennes, laissant les utilisateurs sans internet mobile à des heures bien précises. L’opérateur a immédiatement alerté l’Agence nationale des fréquences (ANFR), pensant à un problème de brouillage GPS. En effet, le récepteur GPS de l’antenne perdait mystérieusement le contact avec tous les satellites, quasiment tous les jours entre 8h et minuit. De quoi donner du fil à retordre aux experts.

La 5G en bande 3,5 GHz fonctionne différemment des générations précédentes. Elle utilise une technologie appelée TDD (Time Division Duplexing), qui alterne en un clin d’œil entre émission et réception sur la même fréquence. Mais pour éviter toute cacophonie entre les antennes voisines, cette danse des ondes doit être ultra-synchronisée… à la microseconde près !

Pour cela, les antennes s’appuient sur les signaux GPS et Galileo, qui ne servent pas seulement à nous guider sur la route, mais aussi à fournir une horloge de précision atomique. Si une antenne perd cette référence temporelle, c’est le bazar assuré sur le réseau. Les techniciens de l’ANFR, armés de leurs détecteurs d’interférences, n’ont trouvé aucune trace de brouillage. Pourtant, le centre de supervision de l’opérateur confirmait bien une anomalie GPS. Après plusieurs tests et analyses, un schéma troublant est apparu : la panne survenait aux heures de pointe, s’atténuait les jours fériés et disparaissait totalement la nuit.

Plutôt que du brouillage, le coupable semblait être… la saturation ! Le récepteur GPS de l’antenne, perché en haut du pylône et entouré d’émetteurs ultra-puissants, peinait à capter les signaux faibles venus de l’espace et se retrouvait complètement décalé. La solution ? Aussi simple qu’inattendue : il a suffi de déplacer le récepteur GPS plus bas sur le pylône. Et là, comme par magie, tout est rentré dans l’ordre. L’antenne a retrouvé sa connexion aux satellites, et les services 5G sont redevenus fluides.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox