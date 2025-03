RMC annonce le lancement de RMC Gold, une toute nouvelle radio musicale

RMC, déjà bien établie dans le monde de la radio et de l’actualité, lancera le 2 avril sa petite sœur : RMC Gold. Cette radio numérique 100% musicale sera dédiée aux grands classiques des années 80 et 90.

Le rendez-vous est pris. Le 2 avril 2025, RMC lancera RMC Gold, une nouvelle station de radio numérique entièrement dédiée aux tubes des années 80 et 90. Cette radio 100% musicale proposera une programmation qui puisera dans les archives historiques de Radio Monte Carlo, offrant ainsi une sélection de morceaux emblématiques et de pépites oubliées de ces décennies.

Au programme, des classiques de Jeanne Mas, Téléphone, Michael Jackson, Madonna et bien d’autres artistes, pour revivre les grandes heures musicales de ces années-là.

Un des temps forts du lancement de RMC Gold sera le retour de Max, animateur emblématique de la radio, avec son émission La Libre Antenne de Max. Après plusieurs années d’absence, Max reprendra les rênes de cette émission interactive diffusée chaque soir entre 22h et minuit. Les auditeurs pourront participer en direct, échanger leurs souvenirs et discuter de musique, le tout autour des grands tubes des années 80 et 90.

RMC Gold sera disponible 24h/24, 7j/7, sur plusieurs plateformes numériques : l’application RMC, Radio Player, Apple, TuneIn, ainsi que les plateformes de podcast.

Avec une programmation de plus de 1 700 titres et des émissions spéciales, RMC Gold se positionne comme une radio incontournable pour tous ceux qui veulent revivre les grands moments musicaux des années 80 et 90.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox