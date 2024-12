Les internautes se lâchent sur les réseaux : la Freebox Ultra “Edition Limitée” arrive déjà chez les abonnés, carton rouge pour DAZN

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Lancée mardi dernier, la version “Edition Limitée” de la Freebox Ultra commence à prendre place dans le salon de premiers abonnés. C’est le cas de @Dwinoss qui a posté une jolie vidéo mettant en valeur le bandeau LED de la box.

Freebox Ultra édition limitée reçue, elle est magnifique 🫶🏻

Et HEUREUSEMENT que j’ai pensé à exporter la configuration hier, parce que sinon j’aurais dû tout reconfigurer 😅#Freebox #25ans #Ultra pic.twitter.com/2kF43SkUng — ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ (@Dwinoss) December 5, 2024

SFR et le coaxial (FTTb) une vraie histoire d’amour qui semble perdurer par endroit ? Si l’opérateur propose uniquement de la vraie fibre là où elle est présente, il peut arriver qu’il propose encore l’offre éligible pour le logement qui en profitait avant, à savoir du coaxial. Cet abonné se voit malgré tout proposer une offre FTTb par l’opérateur alors que son immeuble apparaît fibré. Etrange.

SFR commercialise toujours ses offres câble THD? Dans un immeuble neuf? 🤔 pic.twitter.com/ukZLdydNSu — Rémi (@lachape_one) December 3, 2024

Certains ont essayé DAZN et ils ont désormais des problèmes. 13 tentatives de prélèvement après résiliation de la période d’essai selon cet ex-abonné.

Pas DAZN qu’à essayer de me prélever 13 fois depuis que j’ai résilié la période d’essai. C’est tellement de la folie les gars. N’allez jamais chez eux c’est CHOQUANT. pic.twitter.com/Rnm041ka3Y — Caporal Livaï ⚔️ (@Rubenzf911) November 30, 2024

A La Réunion, Free Mobile fait équipe avec l’influenceuse Océane Hoareau, alias Bouuhyachaka, pour séduire un peu plus la population. Léger et cocasse !

L’influenceuse Océane Hoareau, alias Bouuhyachaka, fait la promotion de Free Réunion ! Merci @Dylan_Legros pour l’info ! pic.twitter.com/hJSWX5lZ38 — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 30, 2024

