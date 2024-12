Être “street smart” selon Xavier Niel c’est d’avoir fait la Freebox et de faire “passer la TV dans les câbles cuivre”

Lors d’un échange entre le très “Street smart” Xavier Niel et les étudiants d’une grand école très prestigieuse, le fondateur de Free a dévoilé sa vision de l’intelligence populaire.

Deux mondes se sont rencontrés la semaine dernière lors d’une table ronde dont la thématique portait sur l’entrepreneuriat à Polytechnique. Les très bien habillés et jeunes étudiants de la prestigieuse école se sont ainsi retrouvés exposés à la philosophie de l’expérimenté Xavier Niel, dans son traditionnel jean et sa chemise blanche. Le fondateur de Free et business angel a ainsi pu partager sa vision de l’entrepreunariat et valoriser le fait de commencer de zéro.

“Lorsqu’on a très peu de fonds, ça oblige à être intelligent“, a-t-il par exemple affirmé durant cette conférence d’une heure. “Quand vous gérez des sociétés avec beaucoup d’argent, vous réfléchissez moins et vous faites beaucoup de bêtises” ajoute-t-il, avant de pointer du doigt le fait qu’en commençant avec très peu, il est ainsi possible de faire seul ce qui peut nécessiter toute une équipe dans des grandes structures. Il a ensuite défini ce qu’il appelait la “street smartitude” plus en détail.

Il cite notamment en exemple Aude Durant, qui est parmi les personnes à la tête du groupe Iliad. Il explique être allé “draguer sur Linkedin”, cherchant quelqu’un pour le remplacer avec, parmi les nombreux critères, le fait d’être “street smart”. Cependant, il lui a fallu définir concrètement ce qu’il entendait par là à travers un exemple : “les toilettes de l’immeuble sont bouchés, qu’est ce qu’on fait ? A partir de ce moment là vous allez vous retrouver avec trois personnes, la première va vous faire un appel d’offre international pour trouver la meilleure personne pour venir réparer vos toilettes. La deuxième personne va vous dire “Ok, je vais appeler le plombier du coin de la rue et je vais les réparer”, et la troisième va dire “il m’emmerde, qu’est ce qu’il est con, je vais lui réparer son truc en deux secondes on va plus en entendre parler”. La street smartitude, c’est la personne qui va être en mesure de vous amener la réponse la plus efficace et la plus rapide. “

C’est donc le troisième profil qui intéresse Xavier Niel, un profil débrouillard en face d’un problème, d’être capable d’apporter une solution non-conventionnelle. Alors que les grandes entreprises vont souvent “compliquer la vie” des nouveaux arrivants, rendant très difficile de conserver cet état d’esprit au fur et à mesure. Une attitude efficace et à contre-courant, qui rappelle les débuts de Free. “Quand on crée la Freebox, on va voir un grand équipementier qui s’appelle Alcatel” relate-t-il pour démontrer son exemple, expliquant qu’alors, les lignes de TV ADSL ne passaient pas par les lignes cuivre et que l’équipementier en question les a rejetés. Même un voyage aux États-Unis n’aura pas suffit, les gens considérant que le projet était “comme faire passer un éléphant dans un tuyau d’arrosage“. Alors Free a “pris quatre personnes qui faisaient de l’électronique et du software et on a créé ce produit nous-même“. Et ces personnes ont justement été “street smart” et capables d’inventer une solution qui n’existait pas.



La conférence en entier

