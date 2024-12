SFR offre une carte-cadeau de 50€ pour s’abonner à ses box

Pour la période des fêtes, SFR se prend pour le Père Noël et distribue des cartes-cadeaux à quiconque voudrait prendre une box chez lui.

Si vous choisissez SFR comme opérateur fixe pendant la période de décembre, une carte-cadeau arrivera dans la foulée de votre nouvelle box. L’opérateur propose en effet, via un partenariat avec Glady, une opération spéciale permettant aux nouveaux abonnés à ses offres fixes (hors 4G et 5G) de bénéficier d’une carte-cadeau d’une valeur de 50€.

Cette dernière est valable un an à compter de la réception et peut être utilisée sur un large choix d’enseignes, comptant entre autres Amazon, Fnac, Galeries Lafayette… Le bon d’achat et les informations de connexion seront envoyées par e-mail à partir de 30 jours suivant l’activation et il ne pourra être utilisé que sur la plateforme dédiée.

