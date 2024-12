Clin d’oeil : Bouygues Telecom affiche sa box transparente et se moque de la nouvelle Freebox Ultra édition limitée

L’édition collector de la Freebox Ultra lancée ce matin par Free fait réagir même les cadres des opérateurs concurrents. Chez Bouygues Telecom, on en profite pour mettre en avant la dernière offre “Pure Fibre” à 8 Gbit/s.

Free créait la surprise ce matin en lançant son édition limitée de la Freebox Ultra, avec un design très original, mais toujours la même offre haut de gamme. Si les internautes y vont de leurs commentaires sur la proposition, un concurrent de l’opérateur de Xavier Niel n’hésite pas à en profiter pour faire sa promotion.

En effet, Anthony Colombiani, directeur de la communication et membre du Comité de direction de Bouygues Telecom a rapidement réagi à l’annonce de Free. En exhibant un modèle plutôt étrange de Bbox, qui ressemble au server classique de l’offre ultime, mais transparent, il plaisante en expliquant que l’opérateur n’avait pas pensé aux LED qui s’allument selon différents modes sur l’édition collector. Il affirme ainsi “préférer la transparence” et en profite pour placer la récente offre “Pure Fibre” de Bouygues Telecom, qui propose en effet 8 Gbit/s en download pour 23.99€/mois, sans TV ni téléphonie.

Une offre “sympa”, selon les dires d’Anthony Colombiani, qui a poussé toute la concurrence à réagir en lançant des réponses sur le marché de l’entrée de gamme, malgré “une box plus classique”. Cependant, si les débits descendant sont les mêmes, la comparaison s’arrête là : la Freebox Ultra entend proposer une solution triple-play ultra complète avec des services SVOD, la chaîne Canal+ en Live et des débits symétriques.

Bon, j’avoue, on n’avait pas pensé aux LED et on préfère la transparence ! Mais pour ceux qui veulent du 8 Gbps pour 23,99 euros par mois, on a une offre sympa (avec une box plus classique).#PureFibre https://t.co/iFKxP2CGNN pic.twitter.com/96oO7e0lev

— Anthony Colombani (@aColombani) December 3, 2024