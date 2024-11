Clin d’oeil : le WhatsApp du Père Noël de Bouygues Telecom revient pour tous avec des nouveautés truffées d’IA

Ho ho ho ! Cette année encore, le Père Noël vous réserve des surprises sur Whatsapp avec Bouygues Telecom.

Qui n’a jamais rêvé de parler au Père-Noël ? L’opération de Noël de Bouygues Telecom fait son grand retour dès le 28 novembre 2024. Disponible sur WhatsApp, ce service gratuit et accessible à tous quel que soit son opérateur téléphonique, a recensé l’an dernier plus de 2 millions de vidéos générées. Vous pouvez y accéder en scannant le QR code ci-dessous.

Cette année, pour échanger avec le Père Noël, une fonctionnalité inédite fait son apparition ! Lancez une conversation et “envoyez un message vocal depuis l’application WhatsApp et recevez une réponse personnalisée avec la voix authentique du célèbre personnage au manteau rouge”, annonce Bouygues Telecom qui n’est pas responsable des contenus générés par ce logiciel.

Il est par ailleurs toujours possible de laisser un message écrit, le Père Noël répondra alors par une vidéo qui retranscrit le texte transmis dans 5 saynètes de décors prédéfinis. “Aujourd’hui, pour repousser les limites de l’imagination, il est désormais possible de choisir son propre décor, généré grâce à l’intelligence artificielle“, indique l’opérateur. D’un chalet chaleureux à une plage ensoleillée, laissez-vous inspirer pour voire briller les yeux de vos enfants, votre famille ou vos amis. Toutefois, “les personnalisations envisagées ainsi que les échanges effectués dans le cadre de ce service devront respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux contenus manifestement illicites ou à la protection des droits de tiers.”

Et comme l’année dernière, il sera possible de surprendre les plus jeunes avec un conte personnalisé grâce à l’intelligence artificielle. “Une histoire racontée par le Père Noël et créé à partir d’un prénom et de deux mots de son choix. Et pour une immersion totale dans la magie de Noël, le fichier audio, à écouter en famille, est agrémenté d’un fond sonore musical”, apprend-on.

