Abonnés Freebox Pop, Ultra, mini 4K : de nombreux contenus français populaires débarquent gratuitement sur Pluto TV

Le partenariat entre M6+ et Pluto TV porte ses fruits, avec le lancement de 6 nouvelles chaînes gratuites sur l’application.

En septembre dernier, la plateforme de streaming de M6 et celle d’AVOD Pluto TV ont signé un partenariat majeur pour compléter leurs catalogues respectifs. Si M6+ s’est vu directement enrichi d’une douzaine de chaînes Pluto TV, le service américain devait en échange pouvoir diffuser plusieurs contenus du groupe M6 à travers des chaînes dédiées. C’est désormais chose faite.

En effet, depuis aujourd’hui, 6 nouvelles chaînes sont intégrées à l’offre gratuite de Pluto TV. Chacune est dédiée à une émission emblématique du catalogue M6 : Turbo, Zone Interdite, Les Reines du Shopping, Les Marseillais, Incroyables Transformations et Enquêtes criminelles. De quoi renforcer davantage la proposition de Pluto TV en termes de diversité de contenus français.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox