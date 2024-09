Disponible gratuitement sur les Freebox, M6+ signe avec une grosse plateforme pour enrichir son catalogue

Le groupe M6 annonce un nouveau partenariat majeur avec le service de streaming Pluto TV pour rajouter davantage de contenus sur M6+.

Deux plateformes de streaming gratuites font équipe sur le marché français : M6+ détenu par l’une des chaînes majeures du paysage audiovisuel dans l’Hexagone et Pluto TV, leader mondial des services FAST détenu par Paramount. Ainsi, dès aujourd’hui, 12 chaînes Pluto TV représentant près de 3 000 heures de programmes cultes tels que Yu-Gi-Oh!, Just Tattoo Of Us, Alerte à Malibu, ou encore des chaînes dédiées aux films, séries et animations, sont ajoutées au catalogue de M6+.

Les utilisateurs de Pluto TV pourront pour leur part retrouver 6 chaînes se basant sur des émissions emblématiques du catalogue M6 comme Zone Interdite, Turbo, Les reines du shopping et Les Marseillais. Cette intégration représente environ 2 000 heures de contenu issu de la télévision française. Les branches publicitaires des deux groupes sont aussi alliées grâce à ce partenariat, puisque M6 publicité devient responsable de la monétisation de l’inventaire publicitaire de Pluto TV en France.

La concurrente de M6+, à savoir TF1+ a, elle aussi, signé des partenariats pour enrichir son catalogue récemment et les plateformes d’AVOD (vidéo à la demande financées par la publicité) des deux groupes cherchent ainsi à s’installer durablement sur le marché. M6+ a, depuis son lancement, séduit 26 millions d’utilisateurs uniques et est disponible sur la plupart des supports, y compris les Freebox.

Source : PlaneteCsat

