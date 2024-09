TF1+, disponible gratuitement sur les Freebox, signe avec Arte et un groupe américain pour enrichir son catalogue

En octobre, les productions d’Arte et de A&E Television Network (AETN) seront disponibles sur la plateforme de streaming gratuit TF1+.

Après un premier partenariat avec l’Équipe, Le Figaro et Deezer, TF1 continue d’enrichir le catalogue de sa plateforme TF1+. Le groupe a annoncé hier avoir signé avec Arte et A&E Television Network, groupe américain de télévision très impliqué dans les documentaires, pour intégrer leurs contenus dans son service.

Ainsi, dès octobre, , les utilisateurs de TF1+ bénéficieront de toute l’offre Arte.TV : des milliers de programmes (documentaires, séries, films, magazines et concerts…) à retrouver en streaming gratuitement. Les contenus d’ARTE seront accessibles dès la page d’accueil de TF1+, via ses programmes présents sur la Home et via une entrée partenaires, dans le respect de sa proposition éditoriale. Quant à AETN, ce sont plus de 700 heures de programmes documentaires dans des genres variés, allant de l’extrême au « true crime », de l’histoire au paranormal, de l’immobilier à la science. Vous pourrez également y trouver des marques connues comme le Convoi de l’Extrême ou Ghost Hunters.

Ces partenariats permettent à TF1 de s’imposer comme leader du streaming premium gratuit et de proposer plus de 25 000 heures de contenus à tout moment sur sa plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox