Abonnés Free Mobile : comment savoir si votre smartphone est compatible avec les nouvelles technologies lancées, la 5G SA et VoNR

Free met à jour sa page dédiée listant la compatibilité des smartphones avec les technologies les plus importantes. La 5G SA et la VoNR font leur apparition.

Après la VoLTE, VoWiFi et SMS via WiFi, Free Mobile a lancé ce matin sa 5G SA avec son propre coeur de réseau dédié pour plus de débit et une meilleure latence ainsi que la voix sur 5G. Si ces deux technologies sont incluses sans surcoût pour les abonnés 5G de l’opérateur, il leur faudra être équipé d’un smartphone compatible pour en profiter. Pour savoir si votre mobile intègre ces nouveautés, Free permet met à disposition une page dédiée, qui vient d’être mise à jour. Pour la 5G SA, de nombreux Xiaomi, le Zenfone 9 ou encore les Honor 200, Nothing 2 A, le Motorola G34 et les Samsung A13 5G, A14 et A15 sont compatibles.

Pour l’heure, le nombre de mobiles compatibles apparaît plutôt limité mais il évoluera avec le temps. Même constat pour la VoNR, le Nothing phone 2 A et les mêmes modèles de Motorola et Samsung ou encore le Xiaomi 12T Pro 5G embarquent aujourd’hui cette technologie. Pour profiter de la 5G SA de Free Mobile il faudra également l’activer sur l’Espace Abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox