Environnement, société, emploi… Iliad/Free dévoile ses actions et sa vision pour “faire les choses bien”

Le groupe Iliad publie une synthèse de l’ensemble de ses actions RSE (responsabilité sociale des entreprises) sur les trois géographies où il opère et explique ses engagements sur de nombreux points.

Se voulant être une entreprise responsable, la maison-mère de Free a mis en place de nombreuses initiatives en son sein autour des thématiques de l’emploi, du bien-être au travail et de l’environnement. Dans son deuxième rapport RSE, le désormais 5ᵉ groupe télécom européen revient sur l’année 2023 avec un mot d’ordre : “faire les choses bien“.

Concernant l’emploi et le bien-être des 17 700 collaborateurs du groupe, Iliad indique ainsi avoir réalisé plus de 750 000 heures de formation, soit l’équivalent de 42 heures de formation par salarié, tout en veillant à renforcer la diversité et l’égalité des chances. Cela passe entre autres par un engagement en faveur de l’emploi des salariés en situation de handicap ou encore diverses actions en faveur de la parité.

La maison-mère de Free est également engagée pour le climat avec des engagements précis : Le Groupe Iliad s’engage ainsi à réduire ses émissions scopes 1 et 2 de 60 %, et son scope 3 de 46 %, en valeur absolue d’ici 2030 par rapport à 2022. D’ici 2050, le Groupe s’engage aussi à réduire ses émissions scope 1, 2 et 3 de 90 % en valeur absolue par rapport à 2022. Pour les tenir, l’opérateur tient à proposer des offres commerciales responsables, évitant le renouvellement anticipé des terminaux mobiles et favorisant l’allongement de la durée de vie des produits, comme les Freebox. Il encourage également l’économie circulaire, l’optimisation des ressources et une efficacité énergétique de ses infrastructures passant notamment par l’extinction de certaines fréquences la nuit, l’utilisation d’équipements réseaux de dernière génération…

Enfin, d’un point de vue plus global sur la société, l’opérateur affirme défendre l’accès au numérique et les droits du consommateur. C’est dans cette optique que Free Mobile a promis de ne pas toucher au prix de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027, mais au sens d’Iliad, ses investissements dans l’intelligence artificielle (Kyutai, acquisition d’un supercalculateur…) vont également dans ce sens.

