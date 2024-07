La plateforme TF1+, disponible gratuitement sur la Freebox, va accueillir de nouveaux contenus, avec L’équipe, Deezer et Le Figaro

Le groupe TF1 vient d’annoncer qu’il allait faire évoleur sa plateforme TF1+, qui est disponible grtauitement sur les Freebox (entre autres), en accueillant les offres audiovisuelles de grandes marques incontournables et référentes : L’Equipe, Le Figaro et Deezer.

Ces premiers accords marquent une nouvelle étape du déploiement de la stratégie d’accélération digitale du groupe TF1 avec l’agrégation de contenus tiers, attractifs et complémentaires. Ainsi, le Groupe TF1 annonce qu’il va accueillir au sein de son offre des acteurs référents qui souhaitent s’installer dans le streaming gratuit. TF1+ devient la première plateforme d’agrégation francophone et gratuite.

Ce modèle d’agrégation permet à des éditeurs tiers de bénéficier de revenus complémentaires en s’appuyant sur le dynamisme du marché de la publicité vidéo et de profiter des audiences puissantes de la plateforme.

Ces nouveaux contenus seront accessibles dès la page d’accueil de TF1+ via une entrée par thématique et dans la rubrique « direct », aux côtés des chaînes live du Groupe et d’une cinquantaine de chaînes FAST déjà disponibles sur TF1+.

Avec L’Équipe, média sportif leader en France, TF1+complète sa section sport

La chaine L’Équipe et ses contenus en replay associés rejoignent TF1+. La première chaîne de sport en France, avec ses émissions (L’Équipe de Choc, L’Équipe de Greg et L’Équipe du Soir) et ses nombreux droits (la saison de biathlon, les 24h du Mans, la Ligue des Nations, la Coupe d’Espagne, le championnat du monde de ski Alpin, les matches des équipes de France de Handball..), viendra compléter l’offre sport de TF1+ qui propose notamment le magazine emblématique TELEFOOT et ses déclinaisons, le magazine AUTOMOTO mais aussi les grandes compétitions diffusées sur les antennes du Groupe à l’instar de l’EURO à retrouver en ce moment en streaming sur TF1+.

Avec Le Figaro, leader des quotidiens nationaux, et premier site d’information en France, TF1+ renforce son service d’information.

TF1+ diffusera la chaîne Le Figaro TV qui propose des contenus de décryptage, de l’actualité et de la

culture. Cette nouvelle offre viendra enrichir la verticale INFO déjà existante sur TF1+ qui compte de

nombreuses rubriques issues de nos différentes émissions d’actualité, les grands reportages de la

rédaction, des docs de société ainsi que le nouveau format Top Info qui décode chaque jour avec un

nouveau regard les 3 sujets dont tout le monde parle.

Avec Deezer, la plateforme musicale, TF1+ lance une section musique

Dès cet été, en plus des concerts événements déjà disponibles sur la plateforme (Jul, Mika, Vianney…), TF1+ mettra à disposition les Deezer Sessions, des captations de performances live des artistes les plus écoutés du moment. La verticale va s’enrichir progressivement dans les mois à venir de contenus inédits pour proposer une expérience musicale « powered by Deezer » autour des grandes franchises du Groupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox