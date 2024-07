Canal+ annonce le retrait à venir de plusieurs chaînes de ses offres

Le contrat de distribution entre Canal+ et Dazn prendra fin le 12 août et ne sera pas reconduit. Parallèlement, 5 chaînes vont arrêter leur diffusion sur le satellite de la filiale de Vivendi.

Après une courte d’idylle débutée en août de 2023 et un accord de distribution signé, DAZN sortira des offres de Canal+ à compter du 12 août prochain, date à laquelle leur accord prendra fin, fait savoir la filiale de Vivendi. Le meilleur du football féminin, de la boxe et des sports de combat ne sera donc plus disponible dans les bouquets Canal+ Sport, Pack Sport, Intégrale, Intégrale+ et CANAL+ Friends & Family. Il faut dire que les relations sont tendues entre les deux acteurs. Selon RMC Sport, la plateforme refusait en mars dernier de verser les 60 millions d’euros qu’elle doit à Canal+ depuis la signature de de leur accord. La raison, ce partenariat ne lui a pas rapporté suffisamment de nouveaux abonnés à ses yeux. Le service était alors insatisfait par le “deal” passé, le montant était alors jugé trop élevé par rapport aux faibles retombées commerciales.

Dans un billet d’information, Canal+ annonce par la même occasion “l’arrêt de la diffusion sur le satellite des chaînes J-ONE, Mangas, M6 Music, Museum, et TIJI à partir du 12 août 2024”. Les abonnés continueront à bénéficier de ces chaînes via les autres modes de réception via myCanal, les décodeurs du groupe connectés ou via ADSL/ Fibre et Câble.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox