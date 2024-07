Free Mobile envoie un SMS à ses abonnés 5G pour l’été

Il faut toujours vérifier la data et les destinations incluses dans son forfait mobile avant de partir en vacances. Free Mobile le sait et prévient ses abonnés.

“Votre Forfait Free 5G vous accompagne cet été avec un max de data”, à l’occasion des premiers départs en vacances, Free Mobile tient à informer au mieux ses abonnés à sont forfait le plus riche sur l’étendue des possibilités de son forfait en matière d’internet mobile. Après avoir envoyé un mail début juillet visant à rappeler les bons gestes à ses abonnés au forfait à 19.99€/mois, l’opérateur envoie actuellement un SMS. Des abonnés profitant d’un avantage Freebox à savoir d’un forfait à 15,99€/mois ou 9,99€/mois, sont aussi concernés. l’ex-trublion leur indique en guise de piqûre de rappel qu’ils bénéficient de la data illimitée en 5G en France métropolitaine. Mais aussi de 35 Go en 4G dans plus de 100 destinations dans le monde (Europe, Brésil, USA, Canada etc).

Pour consulter les destinations incluses à l’étranger, l’opérateur renvoie vers une page dédiée pour ne pas se tromper lors d’un voyage. Une fois arrivés à destination, les abonnés recevrons un SMS les informant des droits dont ils disposent au niveau de leur offre mobile. Il est également conseillé de privilégier le plus souvent possible une connexion WiFi pour passer des appels (VoWiFi), naviguer sur le web ou même envoyer des messages via des messageries instantanées même si l’enveloppe de données incluse est pour le moins conséquente.

