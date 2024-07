Surprise, Free Mobile lance deux boosters différents très attractifs pour son forfait 2€

L’ex-trublion permet désormais de choisir entre deux options payantes pour son forfait le moins cher : 3 Go à 0,99€/ ou 20 Go à 3,99€/mois supplémentaires.

En pleine guerre des prix, Free Mobile ne se laisse pas faire et cherche à répondre aux offres agressives de ses concurrents. Après avoir enrichi cette semaine son offre Série Free, l’opérateur permet de nouvelles possibilités sur son forfait 2€. Le premier recruteur sur le segment depuis 2022, propose dès aujourd’hui deux boosters. Le premier permet de profiter de 3 Go en France métropolitaine, 2 Go en roaming UE et DOM mais aussi des appels illimités pour 0,99€/mois de plus par mois soit au total 2,99€/mois. Les abonnés Freebox peuvent profiter de ce forfait boosté pour seulement 0,99€/mois à grâce à un avantage. Et tout cela au lieu de 2h par mois et de 50 Mo de data.

Dans le même temps, l’opérateur propose un autre booster, comprenant les appels illimités et 20 Go pour 3,99€/mois. Il s’agit de l’option payante lancée en mai, mais à un prix revu à la baisse, soit 1€ de moins. Pas moins de 10 Go sont également inclus en UE et DOM.

Au total, ce forfait coûtera 5,99€/mois voire même seulement 3,99€/mois pour les abonnés Freebox. “Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? Choisissez lors de votre souscription l’option Booster qu’il vous faut et profitez des appels illimités au lieu de 2h par mois et 3 Go (0,05€ au-delà) ou 20 Go (0,05€ au-delà) par mois en France métropolitaine”, indique l’opérateur sur son internet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox