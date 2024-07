SFR fait équipe avec une IA de Google pour aider son service client

L’opérateur multiplie les partenariats avec diverses IA pour améliorer son service.

SFR annonce aujourd’hui le déploiement de l’intelligence artificielle générative au sein de son service client, en s’appuyant sur le modèle Gemini de Google, disponible via Vertex AI de Google Cloud. Cette solution analyse les échanges entre conseillers et clients, permettant une compréhension instantanée et approfondie des interactions.

Les équipes d’Altice France bénéficient d’un support automatisé en temps réel pour répondre aux demandes des clients, apporter les meilleures solutions et rédiger les suivis de dossier, le tout en

un temps “considérablement réduit“. SFR améliore non seulement l’efficacité opérationnelle de son service client, mais permet également à ses conseillers de se concentrer sur des tâches à plus forte

valeur ajoutée, augmentant la pertinence des réponses et recommandations, et par conséquent la satisfaction de ses clients.

En passant par le cloud de Google, SFR sera ainsi en mesure de traiter plus de deux millions de dossiers par an. L’opérateur a déjà signé plusieurs partenariats reposant sur l’intelligence artificielle, tant pour améliorer la qualité de son réseau fibre, que pour d’autres usages.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox