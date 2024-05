SFR annonce utiliser l’IA pour améliorer les raccordements à son réseau de fibre optique

Les opérateurs n’hésitent pas à se mettre à la page de l’intelligence artificielle, après Orange et Bouygues Telecom, c’est au tour de SFR d’expliquer comment cette technologie lui permettra d’améliorer la qualité de son réseau de fibre.

L’opérateur annonce aujourd’hui s’être associé à Deepomatic pour implémenter un module IA dans sa gestion du réseau fibre. Cette technologie vise à garantir la conformité et la fiabilité des opérations effectuées par les techniciens et opérateurs commerciaux.

Plus concrètement, la solution de Deepomatic analyse en temps réel la qualité de chaque photo prise par les techniciens et vérifie la conformité des gestes à travers plusieurs points de contrôle. Une fois cette analyse réalisée, un reporting valide l’étape en cours ou signale une anomalie, qui sera reprise sur le champ jusqu’à ce que l’opération soit validée. Ainsi, plus de 5 millions de photos sont analysées chaque mois.

“L’application de hauts standards de qualité à l’échelle de l’ensemble du réseau et des intervenants est rendue possible grâce à l’IA, avec pour conséquence, des échecs de raccordements et interventions qui se raréfient, et une fiabilité croissante des audits” affirme l’opérateur.

