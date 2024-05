Orange et Bouygues Telecom présentent leurs dernières innovations à VivaTech

Les deux opérateurs vont présenter aux visiteurs leurs dernières innovations lors de VivaTech 2024 qui ouvre aujourd’hui ses portes à Paris Expo Porte de Versailles.

Du 22 au 25 mai, Paris accueille la 8ème édition de VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux start-up et à la technologie. Il s’agit du rendez-vous annuel des acteurs de la tech, lesquels viennent exposer leurs nouvelles innovations et échanger lors de conférences. Cette année, l’IA sera au centre des débats même si le thème principal s’intitule : « Les technologies au service de la transition écologique ». Du côté des télécoms, Orange et Bouygues Telecom sont présents. Partenaire historique de VivaTech, Orange va mettre en avant environ 60 start-up de son écosystème de co-innovation et proposera diverses démonstrations, conférences et interventions inédites.

Les thèmes majeurs du stand Orange :

Cybersécurité : le groupe présentera des start-up innovantes dans la gestion des menaces en temps réel via l’IA, les interfaces LLM et la 5G privée.

Innovation dans les réseaux : Utilisation de l’IA et de la 5G pour offrir des services réseau activables à la demande par les clients.

Expérience client : Amélioration des expériences client grâce à l’intégration de technologies avancées et de l’IA.

Environnement et numérique responsable : Solutions pour la gestion de l’empreinte carbone des entreprises, maîtrise énergétique des bâtiments, et transition énergétique des infrastructures IT.

Orange présentera aussi l’initiative #ForGoodConnections, démontrant son engagement pour un monde numérique plus sûr et la protection de la jeunesse, avec des preuves concrètes comme les Safe Zone et Orange Proof of Age.

5G, pylônes respectueux de la biodiversité et innovations chez Bouygues Telecom

De son côté, le stand du groupe Bouygues se divisera plusieurs univers comme par sur les technologies au service d’une construction bas carbone, mais aussi des villes et territoires intelligents et durables ou encore les technologies au service d’une vie plus responsable. Bouygues Telecom donnera lui huit conférences l’événement.

Ses collaborateurs experts seront également présents sur le stand pour commenter différentes démonstrations. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir “la façon dont nous utilisons l’intelligence artificielle pour le service clients, la 5G et le pilotage des robots à distance, des pylônes plus respectueux de la biodiversité, l’écoconception de nos produits (Bbox, télécommande…), nos programmes innovants au service de la famille et d’autres technologies au service des usages numériques”, indique l’opérateur.

Pour sa part, le groupe Iliad ne sera pas représenté par Free mais par sa filiale cloud Scaleway, mais aussi Stancer, sa fintech. Alice et SFR ne sont quant à eux pas présents.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox