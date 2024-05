La nouvelle chaîne France 2 UHD est désormais disponible pour 32 millions de Français

70% de la population couverte d’ici les JO, France 3 UHD dès le 10 juillet

De janvier à avril 2024, les quatre premières phases de déploiement avaient déjà permis de couvrir, en partie, l’Ile-de-France, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence Alpes-Côte d’Azur ainsi que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les téléspectateurs situés dans ces zones de diffusion, et équipés de téléviseurs compatibles, peuvent désormais recevoir, en Ultra Haute Définition, les programmes de France 2 (sur le canal 52 en territoire métropolitain et canal 22 en Outre-Mer).

D’autres émetteurs seront mis en service jusqu’en juillet 2024 afin de couvrir, à terme, environ 70% de la population. Les opérateurs diffuseront également la chaîne sur leur box, c’est déjà le cas d’Orange et Sosh ou encore d’Orne THD. France 3 sera également disponible en UHD du 10 juillet au 10 septembre 2024.

“La technologie UHD (dite également 4K) offre aux téléspectateurs une définition d’image quatre fois supérieure à la Haute Définition mais également un ratio de contraste amélioré (HDR), une plage de couleurs plus large, une fréquence d’image supérieure ainsi qu’un son plus immersif. Pour cette diffusion, TDF utilise des standards de diffusion et de compression plus performants que les standards actuels de la TNT (le DVB-T2 et le HEVC)”, précise un communiqué.