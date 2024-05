La Kings World Cup sera diffusée sur M6+

Du 26 mai au 8 juin, la plateforme M6+ diffusera l’intégralité des matches de la Kings World Cup, une compétition internationale de foot à 7.

Cet événement, imaginé par Gerard Pique, se déroulera au Mexique et promet de captivantes rencontres, notamment celles de l’équipe française Foot2Rue.

La Kings World Cup est une nouvelle compétition de football à 7, conçue pour offrir un spectacle unique aux fans de football. Organisée par l’ancien joueur du FC Barcelone Gerard Pique, cette compétition se distingue par son format dynamique et ses règles adaptées pour un jeu plus rapide et plus intense.

En France, c’est le groupe M6 qui s’est assuré les droits de diffusion. Tous les matches seront retransmis sur sa plateforme M6+, permettant aux supporters français de suivre en direct les performances de leurs équipes favorites. De plus, les rencontres seront également disponibles sur les comptes Twitch de la Kings League et du streamer Amine m’a tué, offrant une accessibilité accrue pour les jeunes publics et les adeptes de streaming en ligne. Les matches seront commentés par quatre journalistes sportifs dont Timothée Maymon et Christophe Pleynet.

Concernant l’équipe française Foot2Rue constituée par Amine m’a tué, elle sera coachée par Saïd Dorbani créateur de la chaîne YouTube “Pieds Carrés” et sera composée de 13 joueurs donc Samir Nasri et Jérémy Menez.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox