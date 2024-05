On a testé pour vous “Free”, la nouvelle application officielle de gestion des forfaits Free Mobile

Que vaut la nouvelle section dédiée à l’espace abonné Free Mobile de l’application Free ? Univers Freebox l’a testée pour vous.

Enfin ! Après avoir été réclamée de nombreuses fois par les abonnés, l’application pour gérer son espace client Free Mobile est désormais disponible sur iOS et Android. Elle a été directement intégrée à l’ancienne app Freebox- Espace Abonné, renommée simplement Free pour l’occasion. Univers Freebox a eu l’occasion de la tester en avance et vous propose ainsi un tour d’horizon de ce qu’elle permet et de son fonctionnement.

Du côté du design, Free a repris simplement l’habillage et l’interface utilisée pour son espace abonné Freebox, avec les mêmes codes couleurs et bien sûr, votre application s’adapte aux réglages de votre smartphone (mode sombre ou clair). En ouvrant l’application une fois mise à jour, vous vous verrez ainsi proposer un choix entre l’espace abonné Freebox ou Free Mobile. Dans les deux cas, il vous faudra saisir vos identifiants, mais selon nos observations, l’application reste sur l’espace que vous avez visité en dernier même une fois fermée.

La double authentification est de rigueur, avec la possibilité de se souvenir de votre smartphone

Une fois sur la page d’accueil, vous allez avoir accès à plusieurs sections, à savoir la rubrique factures, qui vous permet de retrouver et télécharger l’historique des 12 dernières factures Free Mobile, mais aussi et peut être le plus intéressant, la rubrique “Consommation”, qui vous permet de suivre combien de votre enveloppe data vous avez dépensé, combien d’appels et SMS/MMS vous avez envoyés. Vous pouvez passer de la consommation en France à celle à l’étranger en un clic sur.

Enfin, une section “Mon compte” vous est proposée pour gérer vos lignes (changement d’offre, commande d’une nouvelle ligne, rattachement de ligne mobile et box) ou encore vos informations personnelles assez simplement. On peut cependant noter que contrairement à l’espace abonné sur navigateur, les options plus avancées (Blocage numéros surtaxés, messagerie vocale visuelle, Google Play, activation de la 5G…) ne sont pas proposées ni les services (Anti-spam voix, rejet des appels anonymes…). Pour cela, il vous faudra encore passer par le web pour l’instant.

Verdict

L’application est très fonctionnelle en soi et propose le nécessaire pour la plupart des abonnés mobiles : un suivi de consommation clair, les modifications d’informations de rigueur… Certains pourront cependant dire qu’il s’agit davantage du strict minimum. Peut-être Free a-t-il l’intention d’ajouter au fur et à mesure des fonctionnalités (options plus poussées etc.) comme il l’avait fait sur l’espace abonné Freebox. On peut cependant apprécier le fait que cette nouvelle application regroupe les deux espaces abonnés, en permettant de passer à l’un et à l’autre très facilement d’un seul clic.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox