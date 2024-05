La nouvelle offre TV+ de Canal vaut-elle le coup pour les abonnés Freebox ?

Canal+ a lancé une nouvelle offre très abordable poru proposer des chaînes en live et en replay pour 2€/mois. Mais en tant qu’abonné Freebox, l’offre vaut-elle le coup ?

Plus de 80 chaînes pour 2€/mois, c’est ce qu’annoncait hier Canal+ en lançant sa toute novuelle formule TV+ qui vise les personnes souhaitant accéder à un catalogue de contenus en replay et de chaînes linéaires sans pour autant payer trop cher. Une offre qui vient donc concurrencer directement Molotov par exemple qui propose lui aussi ce type de service.

La filiale de Vivendi a annoncé que cette option serait accessible sur Apple TV ou Android TV entre autres, elle pourrait donc être disponible sur l’application Canal du player TV Free 4K. Et si vous êtes équipé d’un appareil compatible ( Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Airplay, TV connectées à Internet compatibles (Samsung versions 2018 à 2023, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), PS4, PS5, XBOX ONE, Series S et X ), vous pourriez être tentés par cette formule, même si vous êtes abonné Freebox. Nous avons donc fait le bilan des chaînes proposées par TV+ selon leur disponibilité sur les Freebox pour les compiler dans ce tableau.

Chaînes proposées par TV+ Incluses dans le bouquet basique Freebox (Toutes les box et abonnés Free Mobile à 19.99€/mois)

Toutes les chaînes de la TNT gratuites

Les chaînes France 3 Régionales

RTL9

Sport en France

BFM Business

CNBC

Al Jazeera

NHK World Japan TV5 Monde

TV Monaco

France 24 et France 24 English

Euronews

BBC News

Bloomberg TV

i24News

Arirang Incluses dans TV By Canal (Freebox Révolution, Delta, Ultra) Comedie+

Olympia TV

Planète + Aventure

MTV

Mangas

Infosport+ Pas proposée par Free Euronews Deutsch

Ainsi, si vous êtes abonné à une offre comprenant un bouquet By Canal, TV+ ne révolutionnera pas vraiment votre catalogue de chaînes disponibles. En effet, on peut compter 64 chaînes de l’offre déjà incluses dans le bouquet basic de la Freebox et 6 comprises dans le bouquet TV By Canal. En tant qu’abonné Freebox Pop ou mini 4K par exemple, les chaînes Comédie, Olympia etc. pourraient cependant rendre intéressant de passer à TV+, sachant que Famille by Canal coûte 4.99€/mois (bien que le bouquet comprenne davantage de chaînes) et que s’y abonner à la carte reviendrait plus cher. Mais l’offre TV+ ne se résume pas seulement aux chaînes et replay classiques, comme le tease la filiale de Vivendi, cette formule a “un truc en plus”.

Quoi de plus sur TV+ ?

Et même deux, puisqu’à ce catalogue de chaînes et de replay s’ajoute notamment 8 chaînes digitales à savoir Clique TV, Gym Direct, GRD, Comedy Club, Les Deschiens, Les Nouveaux explorateurs, Les animaux de la 8… À noter cependant, ces chaînes ne sont pas disponibles sur les équipements Apple. De plus, cette offre vous donne également accès à une sélection de contenus Canal, notamment Baron noir saison 1, Tokyo Vice saison 1, Intérieur Sport sur Kilian Mbappé​ ou encore à des événements Canal+ comme le spectacle de Florence Foresti, des rencontres sportives, des séries, des spectacles, des docs exclusifs Canal…

Ainsi, si le catalogue de chaînes peut paraître assez léger pour débourser 2€ supplémentaires en tant qu’abonné Freebox, les contenus Canal sont d’habitude réservés à des offres plus onéreuses. Cet argument pourrait alors vous pousser à l’adopter, d’autant que l’offre TV+ est sans engagement. Sauf peut-être pour les abonnés Freebox Ultra et ceux qui bénéficient de l’offre Canal+ La Chaîne en Live (offerte pendant 3 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel), qui disposent ainsi d’un accès linéaire à ces contenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox