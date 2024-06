Free dévoile les fonctionnalités manquantes pour son application TV Oqee en fonction du support utilisé

Tour d’horizon des supports compatibles et des conditions d’accès aux services Oqee by Free.

Réservée sans surcoût aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G, l’application TV de Free est aujourd’hui disponible sur pléthore de supports au-delà du Player TV Free 4K , comme par exemple, les Smart TV LG et Samsung, les mobiles et tablettes (iOS et Android), le web, Android TV et Fire TV ou encore l’Apple TV.

Si depuis la récente arrivée du PiP (Image dans Image), le boîtier TV de Free embarqué dans les offres Freebox Pop, Ultra et Delta Pop disposent de toutes les fonctionnalités disponibles comme par exemple le contrôle du direct, le Start Over, la reprise de lecture, les enregistrements, et l’achat VOD ( Canal VOD, Filmo, Frissons Extrêmes), les autres supports compatibles avec l’interface TV de Free ne sont pas encore logés à la même enseignes. Certaines fonctionnalités sont parfois manquantes. Sur son site d’assistance, Oqee met à disposition différents tableau en savoir plus en fonction de chaque support. Hormis la version web, la quasi-totalité des fonctions proposées sont disponibles sur les plateformes compatibles. La plupart du temps, ce sont des services de VOD qui manquent à l’appel. C’est aussi l’occasion d’être au point sur les versions logicielles compatibles comme par exemple pour les TV connectées, les navigateurs web etc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox