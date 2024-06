Déjà une 1ère promo pour la formule de Max sans pub sur Prime Video

Des abonnés Prime peuvent profiter de Max Standard à 4,99€ pendant 1 mois au lieu de 9,99€.

Le premier mois à moitié prix. Lancée le 11 juin en France, le service de streaming Max bénéficie de promotions chez quelques distributeurs, comme 1 à 3 mois d’abonnement avec pub offerts chez Free, 6 mois pour certains nouveaux abonnés box de SFR, alors que des offres Canal+ incluent la plateforme sans surcoût dans sa formule Standard. Du côté de Prime Video d’Amazon, le pass Warner qui incluait depuis fin 2023, les contenus de HBO et les chaînes du groupe Warner Discovery a été remplacé par Max.

Deux offres sont ainsi proposées aux abonnés Prime, à savoir Max Basic avec pub pour 5,99 € par mois et Max Standard pour 9,99 € sans pub, avec la possibilité de télécharger des contenus ou encore accéder à 10 chaînes en Live. Et certains utilisateurs de Prime bénéficient d’ores et déjà d’une promotion pour la formule Standard laquelle passe à 4,99€ le premier mois, soit une réduction de 50% pour découvrir la plateforme sans être dérangé par les publicités.

